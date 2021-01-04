Один человек погиб в результате пожара в Москве

Один человек погиб в результате возгорания в доме на Халтуринской улице в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского МЧС.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне, в коридоре и на балконе одной из квартир на девятом этаже... В горящей квартире обнаружен один погибший», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что спасателям уже удалось локализовать возгорание и эвакуировать девять человек из здания.

Ранее в Москве в квартире жилого многоэтажного дома произошёл пожар, два человека погибли.