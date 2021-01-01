Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

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В Москве в квартире жилого многоэтажного дома произошёл пожар, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
  • РИА Новости

«В одной из квартир на четвёртом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне на площади 10 кв. м. К сожалению, в результате пожара два человека погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о возгорании в 17-этажном жилом доме 126 на Профсоюзной улице поступило в 16:48.

В 17:30 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

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