В Чувашии при пожаре погибли шесть человек, в том числе трое детей

В результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУ СК России.

Как пишет РИА Новости, по информации МЧС Чувашии, сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе поступило 1 января в 5:51.

«На месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный, кому удалось выжить.

31 декабря в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Агинском, в результате которого погибли четыре человека.