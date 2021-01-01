В Чувашии при пожаре погибли шесть человек, в том числе трое детей

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В результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУ СК России.
В Чувашии при пожаре погибли шесть человек, в том числе трое детей
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, по информации МЧС Чувашии, сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе поступило 1 января в 5:51.

«На месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный, кому удалось выжить.

31 декабря в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Агинском, в результате которого погибли четыре человека.

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