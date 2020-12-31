В Красноярском крае возбудили дело по факту пожара в жилом доме

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Агинское, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит сообщение РИА Новости.

По имеющимся данным, в результате пожара погиб 48-летний хозяин дома, а также его гости в возрасте 42, 43 и 74 лет.

В качестве одной из версии случившегося рассматривается замыкание электропроводки.

Портал Life.ru опубликовал список погибших.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека.