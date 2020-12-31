В Красноярском крае возбудили дело по факту пожара в жилом доме

Короткая ссылка
В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Агинское, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Красноярском крае возбудили дело по факту пожара в жилом доме
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит сообщение РИА Новости.

По имеющимся данным, в результате пожара погиб 48-летний хозяин дома, а также его гости в возрасте 42, 43 и 74 лет.

В качестве одной из версии случившегося рассматривается замыкание электропроводки.

Портал Life.ru опубликовал список погибших.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить