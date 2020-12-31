В Красноярском крае возбудили дело по факту пожара в жилом доме
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«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит сообщение РИА Новости.
По имеющимся данным, в результате пожара погиб 48-летний хозяин дома, а также его гости в возрасте 42, 43 и 74 лет.
В качестве одной из версии случившегося рассматривается замыкание электропроводки.
Портал Life.ru опубликовал список погибших.
Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека.