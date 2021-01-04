В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Татарстане за сутки зафиксировали 87 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru.

46 заболевших госпитализированы, ещё 41 получает лечение на дому.

Больше всего пациентов в Казани — 49. Далее следуют Зеленодольский район и Набережные Челны.

Всего зарегистрировано 13 633 случая коронавируса. За весь период выздоровели 10 798 человек, в том числе 21 за последние 24 часа.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить