В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Татарстане за сутки зафиксировали 87 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Об этом сообщает inkazan.ru.

46 заболевших госпитализированы, ещё 41 получает лечение на дому.

Больше всего пациентов в Казани — 49. Далее следуют Зеленодольский район и Набережные Челны.

Всего зарегистрировано 13 633 случая коронавируса. За весь период выздоровели 10 798 человек, в том числе 21 за последние 24 часа.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.