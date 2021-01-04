В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
46 заболевших госпитализированы, ещё 41 получает лечение на дому.
Больше всего пациентов в Казани — 49. Далее следуют Зеленодольский район и Набережные Челны.
Всего зарегистрировано 13 633 случая коронавируса. За весь период выздоровели 10 798 человек, в том числе 21 за последние 24 часа.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.