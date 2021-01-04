В Тверской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Тверской области за сутки зафиксировали 228 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает tverigrad.ru, выздоровели 198 пациентов.

Общее число заболевших достигло 23 190. Больше всего их в Твери (7457), а также в Конаковском районе, во Ржеве, в Вышневолоцком городском округе, Торжке и Кимрах.

Кроме того, стало известно, что в Свердловской области за последние 24 часа выявили 399 случаев инфицирования COVID-19, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии зафиксировали 60 192 заболевших.

Выписаны 405 пациентов, всего — 52 549.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.