В Тверской области оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Тверской области за сутки зафиксировали 228 случаев заболевания коронавирусом.
В Тверской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает tverigrad.ru, выздоровели 198 пациентов.

Общее число заболевших достигло 23 190. Больше всего их в Твери (7457), а также в Конаковском районе, во Ржеве, в Вышневолоцком городском округе, Торжке и Кимрах.

Кроме того, стало известно, что в Свердловской области за последние 24 часа выявили 399 случаев инфицирования COVID-19, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии зафиксировали 60 192 заболевших.

Выписаны 405 пациентов, всего — 52 549.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить