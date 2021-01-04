В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Удмуртии за сутки зарегистрировали 216 случаев COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Выздоровели 210 пациентов.

Всего исследовано 748 154 проб на коронавирусную инфекцию, в том числе 1138 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Башкирии за сутки выявили 170 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 19 742. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперштаб региона.

За последние сутки вылечились 15 пациентов, всего — 15 194.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.