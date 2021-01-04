В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Выздоровели 210 пациентов.
Всего исследовано 748 154 проб на коронавирусную инфекцию, в том числе 1138 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Башкирии за сутки выявили 170 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 19 742. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперштаб региона.
За последние сутки вылечились 15 пациентов, всего — 15 194.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.