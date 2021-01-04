Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине

Российский президент Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины в России.

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству России.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», — поручил президент.

Сроком исполнения поручения обозначено 1 июля 2021 года.

Также Путин поручил до 1 июля разработать стратегию цифровой трансформации.