Путин поручил внести изменения в законодательство о телемедицине
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции. Перечень опубликован на сайте Кремля.
Поручение дано правительству России.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», — поручил президент.
Сроком исполнения поручения обозначено 1 июля 2021 года.
Также Путин поручил до 1 июля разработать стратегию цифровой трансформации.