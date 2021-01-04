Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации

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Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, следует из перечня поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации
  • РИА Новости

«Разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления», — говорится в документе.

В нём отмечается, что это необходимо для достижения их «цифровой зрелости».

Стратегии должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

В начале декабря Путин заявил, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию

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