Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации
- РИА Новости
«Разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления», — говорится в документе.
В нём отмечается, что это необходимо для достижения их «цифровой зрелости».
Стратегии должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
В начале декабря Путин заявил, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.