Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации

Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, следует из перечня поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

«Разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления», — говорится в документе.

В нём отмечается, что это необходимо для достижения их «цифровой зрелости».

Стратегии должны предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

В начале декабря Путин заявил, что в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.