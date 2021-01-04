Спасатели ищут группу туристов в горах на Урале

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Спасатели ведут поиски четырёх пожилых туристов, потерявшихся в горах в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
Спасатели ищут группу туристов в горах на Урале
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом информирует областная поисково-спасательная служба.

«Поступила информация о группе из четырёх пожилых туристов, не прошедших регистрацию и не вернувшихся к запланированному времени в посёлок Тюлюк», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что ранним утром 4 января начались поисково-спасательные работы на предполагаемом пути следования группы.

Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.

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