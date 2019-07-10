В горах Крыма спасли туриста из Свердловской области
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Информация о том, что во время подъёма на вершину человеку стало плохо, поступила на диспетчерский пульт Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».
«Спасатели посредством носилок транспортировали мужчину по пересечённой местности около одного километра к средней станции канатной дороги Мисхор — Ай-Петри, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что туристов в Удмуртии призвали регистрироваться в МЧС перед выходом на маршруты.