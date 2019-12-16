В Крыму спасли 16 заблудившихся туристов
- © Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Информация о том, что в горно-лесной местности потерялись 16 туристов, поступила в воскресенье, 15 декабря, в 16:45. Они не могли самостоятельно вернуться из-за ухудшения погоды и наступления тёмного времени суток.
«С помощью мобильных телефонов с туристами была установлена связь, получены координаты. В ожидании сотрудников МЧС группа людей грелась у костра. В течение часа спасателям удалось найти туристов и вывести из горно-лесной зоны», — заявил начальник горной поисково-спасательной части Владимир Паршенко.
Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.