В Крыму спасли 16 заблудившихся туристов

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Спасатели оказали помощь туристической группе, заблудившейся в районе горы Чатыр-Даг, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В Крыму спасли 16 заблудившихся туристов
  • © Пресс-служба МЧС по Республике Крым

Информация о том, что в горно-лесной местности потерялись 16 туристов, поступила в воскресенье, 15 декабря, в 16:45. Они не могли самостоятельно вернуться из-за ухудшения погоды и наступления тёмного времени суток.

«С помощью мобильных телефонов с туристами была установлена связь, получены координаты. В ожидании сотрудников МЧС группа людей грелась у костра. В течение часа спасателям удалось найти туристов и вывести из горно-лесной зоны», — заявил начальник горной поисково-спасательной части Владимир Паршенко.

Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.

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