В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга

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В России с 1 января запретили размещение детских развлекательных и развивающих центров, помещений для праздников и спортивных мероприятий в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусмотрено проектом.
В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга
  • © Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Об этом говорится в утверждённых правительством правилах противопожарного режима в России.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, детские развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией», — отмечается в документе, который цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января индивидуально каждому объекту будет присваиваться категория пожарного риска.

Также инспекторы государственного пожарного надзора с 1 июля получат право проводить внезапные противопожарные рейды в торговых центрах без уведомления собственников объектов.

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