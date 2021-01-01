В России с 1 января будут присваивать категории пожарного риска

В России с 1 января индивидуально каждому объекту будут присваиваться категории пожарного риска.

«Присвоение категории пожарного риска индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года поможет снизить нагрузку на штат инспекторов и облегчит подготовку к проверкам собственников зданий», — цитирует РИА Новости эксперта движения «Сильная Россия» по пожарной безопасности кандидата технических наук Александра Подгрушного.

Отмечается, что МЧС одним из первых перейдёт на риск-ориентированный подход.

Уточняется, что чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки.

Ранее стало известно, что в 2020 году специалисты МЧС России провели 500 проверок соблюдения правил пожарной безопасности в домах престарелых и выявили 1400 нарушений.