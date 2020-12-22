МЧС выявило 1400 нарушений пожарной безопасности в домах престарелых

В 2020 году специалисты МЧС России провели 500 проверок соблюдения правил пожарной безопасности в домах престарелых и выявили 1400 нарушений.

«В текущем году Госпожнадзором проведено почти 340 плановых и 160 внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центрах, специальных домах для одиноких престарелых... в ходе которых на 154 объектах выявлено более 1,4 тыс. нарушений», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ведомства на соответствующий запрос.

По итогам проверок к административной ответственности привлечено 70 юридических и 128 должностных лиц.

Наиболее частыми нарушениями были ненадлежащее содержание путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты и недостаточная обеспеченность первичными средствами пожаротушения.

Ранее RT писал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в социальных учреждениях.

В ночь на 15 декабря в частном доме престарелых в Башкирии произошёл пожар, в результате которого погибли 11 человек.