В КоАП предложили внести изменения за нарушение правил пожарной безопасности

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в социальных учреждениях. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что нарушения внутри социальных учреждений, таких как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, несут в себе повышенный риск, ставят под угрозу жизни граждан, уже не всегда способных самостоятельно и оперативно реагировать на угрозу пожара.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части введения отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых, хосписах и т. д., с двукратным увеличением административных штрафов относительно тех, которые предусмотрены в настоящее время ст. 20.4», — говорится в тексте обращения.

Согласно п. 1 ст. 20.4 КоАП, нарушение требований пожарной безопасности «влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей».

Отдельные статьи регламентируют ответственность за нарушение правил и требований пожарной безопасности в лесах и на транспорте.

Ранее в общественном движении «За безопасность» предложили ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу.