В КоАП предложили внести изменения за нарушение правил пожарной безопасности

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в социальных учреждениях. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.
В КоАП предложили внести изменения за нарушение правил пожарной безопасности
  • © РИА Новости

В своём обращении депутат отметил, что нарушения внутри социальных учреждений, таких как дома-интернаты для престарелых и инвалидов, несут в себе повышенный риск, ставят под угрозу жизни граждан, уже не всегда способных самостоятельно и оперативно реагировать на угрозу пожара.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части введения отдельной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, в том числе в домах престарелых, хосписах и т. д., с двукратным увеличением административных штрафов относительно тех, которые предусмотрены в настоящее время ст. 20.4», — говорится в тексте обращения.

Согласно п. 1 ст. 20.4 КоАП, нарушение требований пожарной безопасности «влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей».

Отдельные статьи регламентируют ответственность за нарушение правил и требований пожарной безопасности в лесах и на транспорте.

Ранее в общественном движении «За безопасность» предложили ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить