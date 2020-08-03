За блокировку пожарных выходов предложили ввести уголовное наказание

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
За блокировку пожарных выходов предложили ввести уголовное наказание
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время в отношении правонарушителей, которые самовольно устанавливают замки на двери пожарных выходов многоквартирных домов и блокируют доступ к эвакуационным лестницам, предусмотрена административная ответственность.

При этом, как заметил Курдесов, своими действиями данные лица создают реальную угрозу жизни и здоровью других граждан.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — сказано в тексте обращения.

По задумке Курдесова, первую часть указанной статьи уголовного кодекса нужно дополнить наказанием за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.

Как рассказал в беседе с RT юрист, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гаврише, в настоящее время в отношении граждан, которые самовольно закрыли двери пожарного выхода, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Помимо этого, будет дано предписание устранить нарушение. Если это не будет сделано, нарушителя обяжут демонтировать все лишние конструкции уже через суд, пояснил эксперт.

Юрист добавил, что на сегодняшний день к уголовной ответственности лицо, перегородившее пожарный выход, может быть привлечено только в случаях, когда был причинён вред здоровью человека или наступила смерть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить