За блокировку пожарных выходов предложили ввести уголовное наказание

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время в отношении правонарушителей, которые самовольно устанавливают замки на двери пожарных выходов многоквартирных домов и блокируют доступ к эвакуационным лестницам, предусмотрена административная ответственность.

При этом, как заметил Курдесов, своими действиями данные лица создают реальную угрозу жизни и здоровью других граждан.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — сказано в тексте обращения.

По задумке Курдесова, первую часть указанной статьи уголовного кодекса нужно дополнить наказанием за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.

Как рассказал в беседе с RT юрист, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гаврише, в настоящее время в отношении граждан, которые самовольно закрыли двери пожарного выхода, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Помимо этого, будет дано предписание устранить нарушение. Если это не будет сделано, нарушителя обяжут демонтировать все лишние конструкции уже через суд, пояснил эксперт.

Юрист добавил, что на сегодняшний день к уголовной ответственности лицо, перегородившее пожарный выход, может быть привлечено только в случаях, когда был причинён вред здоровью человека или наступила смерть.