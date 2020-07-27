В МЧС рассказали о работе по ликвидации природных пожаров на территории России.

«Работа по ликвидации действующих очагов продолжается, на текущий момент их насчитывается 201», — приводит РИА Новости сообщение.

В МЧС сообщили, что «очагов, угрожающих населённым пунктам, на сегодняшний день нет».

Отмечается, что на территории 41 субъекта продолжает действовать особый противопожарный режим, ещё в 14 регионах он введён частично.

Также режим чрезвычайной ситуации в лесах действует на всей территории двух регионов и в трёх — частично.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.