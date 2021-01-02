МЧС сможет проводить внезапные рейды в ТЦ с июля 2021 года

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Инспекторы государственного пожарного надзора с 1 июля получат право проводить внезапные противопожарные рейды в торговых центрах без уведомления собственников объектов.
МЧС сможет проводить внезапные рейды в ТЦ с июля 2021 года
  • РИА Новости

Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«С 1 июля инспектору будет разрешено проводить профилактические рейды без уведомления собственника объекта по местам общего пользования магазинов, супермаркетов, торговых центров», — цитирует его ТАСС.

По его словам, инспектор сможет прямо на месте фиксировать выявленные нарушения. Также инспектор сможет обратиться в прокуратуру и провести внеплановую проверку объекта после получения разрешения.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января индивидуально каждому объекту будут присваиваться категории пожарного риска.

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