МЧС сможет проводить внезапные рейды в ТЦ с июля 2021 года

Инспекторы государственного пожарного надзора с 1 июля получат право проводить внезапные противопожарные рейды в торговых центрах без уведомления собственников объектов.

Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«С 1 июля инспектору будет разрешено проводить профилактические рейды без уведомления собственника объекта по местам общего пользования магазинов, супермаркетов, торговых центров», — цитирует его ТАСС.

По его словам, инспектор сможет прямо на месте фиксировать выявленные нарушения. Также инспектор сможет обратиться в прокуратуру и провести внеплановую проверку объекта после получения разрешения.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января индивидуально каждому объекту будут присваиваться категории пожарного риска.