В Черноморском флоте рассказали о проведённых в 2020 году стрельбах

Черноморский флот в 2020 году провёл в два раза больше ракетных стрельб, чем в 2019 году. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным пресс-службы, корабельные соединения и береговые подразделения ЧФ выполнили более 30 ракетных стрельб зенитными и крылатыми ракетами, включая «Калибр-НК», «увеличив показатель в два раза по сравнению с 2019 годом».

Всего в 2020-м флот провёл около 200 артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям.

Также в 2020 году на Черноморском флоте на 10% перевыполнили план боевых упражнений с применением морского подводного оружия. При этом количество применённого оружия увеличилось в 1,2 раза.

Ранее газета «Новый Севастополь» писала, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты в небе над Крымом.