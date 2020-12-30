В Севастополе обезвредили семь бомб времён Великой Отечественной войны

В Севастополе обезвредили шесть авиационных и одну глубинную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Один взрывоопасный предмет — авиационная бомба весом 50 кг — был уничтожен непосредственно на месте обнаружения, в районе Золотой балки», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Там пояснили, что транспортировка боеприпаса была невозможна.

Все операции прошли с соблюдением мер безопасности. В работах принимали участие инженерные подразделения Черноморского флота.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.