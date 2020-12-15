В Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны

Взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденную при строительстве водозабора на реке Бельбек 165-килограммовую глубинную бомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек в окрестностях посёлка Верхнесадовое при выемке грунта экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей», — отметили в пресс-службе.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали находку как советскую большую глубинную бомбу ББ-1. После обследования находки её передали специалистам МЧС.

В главном управлении МЧС России по Севастополю сообщили, что ликвидацию взрывоопасного предмета планируется провести 16 декабря.

Ранее в Крыму на специальном полигоне обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.