В Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны
- © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек в окрестностях посёлка Верхнесадовое при выемке грунта экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей», — отметили в пресс-службе.
Специалисты инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали находку как советскую большую глубинную бомбу ББ-1. После обследования находки её передали специалистам МЧС.
В главном управлении МЧС России по Севастополю сообщили, что ликвидацию взрывоопасного предмета планируется провести 16 декабря.
Ранее в Крыму на специальном полигоне обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.