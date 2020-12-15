В Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденную при строительстве водозабора на реке Бельбек 165-килограммовую глубинную бомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны
  • © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек в окрестностях посёлка Верхнесадовое при выемке грунта экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей», — отметили в пресс-службе.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали находку как советскую большую глубинную бомбу ББ-1. После обследования находки её передали специалистам МЧС.

В главном управлении МЧС России по Севастополю сообщили, что ликвидацию взрывоопасного предмета планируется провести 16 декабря.

Ранее в Крыму на специальном полигоне обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить