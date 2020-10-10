В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой
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Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
«Специалистами отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезврежена одна фугасная авиабомба (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженная в селе Первомайское Кировского района», — говорится в сообщении.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на территории крепости.