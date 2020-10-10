В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой

На специальном полигоне в Крыму обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.

Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«Специалистами отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезврежена одна фугасная авиабомба (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженная в селе Первомайское Кировского района», — говорится в сообщении.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на территории крепости.