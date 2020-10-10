В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой

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На специальном полигоне в Крыму обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.
В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой
  • ©82.mchs.gov.ru

Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«Специалистами отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезврежена одна фугасная авиабомба (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженная в селе Первомайское Кировского района», — говорится в сообщении.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на территории крепости.

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