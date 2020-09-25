В Керчи обезвредили 17 авиабомб времён Великой Отечественной войны

В Керчи обезвредили 16 фугасных авиабомб и одну осколочную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заявили в ведомстве.

На территории крепости Керчь нашли 16 фугасных авиационных бомб. Также обезврежена одна осколочная авиабомба, которую обнаружили на улице Фестивальной.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Пушкинском районе под Санкт-Петербургом найден снаряд времён Великой Отечественной войны.