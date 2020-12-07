Истребители и бомбардировщики ЧФ провели учения над Крымом

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты в небе над Крымом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В рамках тренировочных полётов лётчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника. Для уничтожения «противника» в море и на суше лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипажи также выполнили учебные задания по нанесению ракетных и бомбовых ударов.

По сообщениям сайта «ПолитЭксперт», в Астраханской области расчёты зенитных комплексов С-400 «Триумф» провели учебные стрельбы по ракете условного противника.