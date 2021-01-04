Три больницы Волгоградской области получили оборудование для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал региональной администрации.
В Волгограде оборудование установили в больницах №4 и №15. Новый томограф также заработал в камышинской городской больнице №1.
Медтехника предназначена не только для лечения коронавирусной инфекции, но также используется в кардиологии и неонатологии.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.