Три больницы Волгоградской области получили оборудование для пациентов с COVID-19

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Три инфекционные больницы Волгоградской области получили компьютерные томографы и аппараты для насыщения крови кислородом для пациентов с COVID-19.
Три больницы Волгоградской области получили оборудование для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал региональной администрации.

В Волгограде оборудование установили в больницах №4 и №15. Новый томограф также заработал в камышинской городской больнице №1.

Медтехника предназначена не только для лечения коронавирусной инфекции, но также используется в кардиологии и неонатологии.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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