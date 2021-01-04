Три больницы Волгоградской области получили оборудование для пациентов с COVID-19

Три инфекционные больницы Волгоградской области получили компьютерные томографы и аппараты для насыщения крови кислородом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал региональной администрации.

В Волгограде оборудование установили в больницах №4 и №15. Новый томограф также заработал в камышинской городской больнице №1.

Медтехника предназначена не только для лечения коронавирусной инфекции, но также используется в кардиологии и неонатологии.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.