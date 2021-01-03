Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19

Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса граждан должен быть проработан с учётом информации о том, как долго будет сохраняться иммунитет к вирусу. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что введение подтверждающих вакцинацию документов является распространённой практикой.

«Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц (для свободного перемещения в общественных местах) требует проработки с учётом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении канала Роспотребнадзора в Telegram.

Ранее стало известно, что на портале государственных услуг заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.