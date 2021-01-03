Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует, что в России после новогодних праздников вероятен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — сказал он.

Также Тимаков считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация будет стабилизироваться к концу января, а по России — к концу февраля.

Ранее Тимаков заявил, что текущее снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с тем, что в праздники люди меньше обращаются к врачам и проводится меньше тестов на COVID-19.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 24 150 случаев заболевания коронавирусом. Накануне был выявлен 26 301 случай.

Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.