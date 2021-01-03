Инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с тем, что в праздники люди меньше обращаются к врачам и проводится меньше тестов на COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

«Снижение только за счёт того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», — заявил он.

Тимаков добавил, что пик заболеваемости в России ещё не пройден.

Ранее в оперштабе заявили, что в России за сутки выявили 24 150 случаев заболевания коронавирусом. Накануне был выявлен 26 301 случай.

Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.