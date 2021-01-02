В России за сутки выявили 26 301 случай заболевания коронавирусом

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За сутки в России выявили 26 301 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 212 637 случаев COVID-19.
В России за сутки выявили 26 301 случай заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 26 301 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3889 (14,8%) без клинических проявлений», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно о 27 039 заболевших COVID-19 за сутки в России.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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