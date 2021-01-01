В России за сутки выявили 27 039 случаев заболевания коронавирусом

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За сутки в России выявлено 27 039 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В России за сутки выявили 27 039 случаев заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне стало известно о 26 513 заболевших COVID-19.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 186 336 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 536 человек с COVID-19. Накануне скончались 599 пациентов. Общее число летальных исходов — 57 555.

За всё время эпидемии в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2 580 138 пациентов. За сутки выздоровели 25 798 человек, накануне — 29 235.

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