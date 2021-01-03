В Петербурге 13,2 тысячи человек обследовали на коронавирус

В Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию COVID-19 обследовали почти 13,2 тыс. человек, заявили в городском оперативном штабе.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Под медицинским наблюдением находятся 846 горожан. Из них 571 — контактные, 275 — на самоизоляции», — заявили в пресс-службе петербургской администрации.

За прошедшие 24 часа операторы единой справочной службы 122 обработали 4140 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Волонтёры выполнили более 3,6 тыс. заявок.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.