В Петербурге 13,2 тысячи человек обследовали на коронавирус

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В Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию COVID-19 обследовали почти 13,2 тыс. человек, заявили в городском оперативном штабе.
В Петербурге 13,2 тысячи человек обследовали на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Под медицинским наблюдением находятся 846 горожан. Из них 571 — контактные, 275 — на самоизоляции», — заявили в пресс-службе петербургской администрации.

За прошедшие 24 часа операторы единой справочной службы 122 обработали 4140 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Волонтёры выполнили более 3,6 тыс. заявок.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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