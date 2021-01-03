Минэнерго назвало сроки восстановления энергоснабжения в Псковской области

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Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда в Псковской области восстановят энергоснабжение.
Минэнерго назвало сроки восстановления энергоснабжения в Псковской области
  • РИА Новости

«Основную сеть и основных потребителей удастся полностью запитать и обеспечить энергоснабжением к вечеру 3 января. Вместе с тем могут оставаться неподключёнными отдельные потребители по сети 0,4 кВ. Здесь мы бы призвали активнее обращаться к муниципальным службам, в энергетические компании с заявками об отсутствии энергоснабжения», — цитирует его ТАСС.

Проблемы с электричеством в регионе возникли из-за непогоды. 2 января после ночного снегопада без энергоснабжения в Псковской области остались около 16,2 тыс. жителей в более чем 1 тыс. населённых пунктов.

В настоящий момент без электричества в регионе остаются 6,4 тыс. потребителей.

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