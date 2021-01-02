В России добыча нефти снизилась до десятилетнего минимума
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Таким образом, добыча нефти в России снизилась почти до уровня десятилетней давности. Отмечается, что в 2010 году этот показатель составлял 512,3 млн тонн.
Также сообщается, что в декабре 2020 года добыча упала на 11,1% (до 42,5 млн тонн).
В декабре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия привержена соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Глава Минэнерго Алжира и председатель организации нефтеэкспортёров ОПЕК Абдельмаджид Аттар сообщал, что страны ОПЕК+ проведут встречу 4 января.
Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН дала прогноз по ситуации на рынке нефти.