Новак сообщил о приверженности Москвы и Эр-Рияда сделке ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд привержены соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Он сообщил, что были обсуждены «вопросы, касающиеся сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+, совместных действий и координации на международном рынке».

«Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность договорённостям, которые действуют на сегодняшний день, и нашему сотрудничеству, которое направлено в первую очередь на скорейшее оздоровление рынка и достижение баланса», — цитирует ТАСС Новака.

В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.