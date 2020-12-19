Новак сообщил о приверженности Москвы и Эр-Рияда сделке ОПЕК+
- РИА Новости
Он сообщил, что были обсуждены «вопросы, касающиеся сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+, совместных действий и координации на международном рынке».
«Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность договорённостям, которые действуют на сегодняшний день, и нашему сотрудничеству, которое направлено в первую очередь на скорейшее оздоровление рынка и достижение баланса», — цитирует ТАСС Новака.
В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.