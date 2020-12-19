Новак сообщил о приверженности Москвы и Эр-Рияда сделке ОПЕК+

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Вице-премьер России Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд привержены соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Новак сообщил о приверженности Москвы и Эр-Рияда сделке ОПЕК+
  • РИА Новости

Он сообщил, что были обсуждены «вопросы, касающиеся сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+, совместных действий и координации на международном рынке».

«Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность договорённостям, которые действуют на сегодняшний день, и нашему сотрудничеству, которое направлено в первую очередь на скорейшее оздоровление рынка и достижение баланса», — цитирует ТАСС Новака.

В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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