Страны ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года

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Страны ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года, сообщил глава Минэнерго Алжира и нынешний председатель организации нефтеэкспортёров ОПЕК Абдельмаджид Аттар.

По его словам, будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке после решения об увеличении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

«Страны ОПЕК+ в ходе этой встречи изучат ситуацию на мировом рынке нефти, для того чтобы принять решения о повышении добычи, если цены стабилизируются или вырастут более чем на $50 за баррель», — цитирует его РИА Новости.

4 декабря страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января 2021 года.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН дала прогноз по ситуации на рынке нефти.

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