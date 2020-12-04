Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января

В рамках соглашения, принятого в ходе министерской встречи, страны ОПЕК+ с января 2021 года могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдёт в течение квартала. По 500 тыс. баррелей прибавляем», — цитирует ТАСС Новака.

Он подчеркнул, что начиная с апреля участники соглашения могут нарастить объём извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки относительно текущих уровней в случае отсутствия форс-мажоров.

По словам вице-премьера, в соответствии с новыми договорённостями ОПЕК+ министерские встречи с участием всех стран будут проходить раз в месяц.

Ранее Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.



