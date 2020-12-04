Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января

Короткая ссылка
В рамках соглашения, принятого в ходе министерской встречи, страны ОПЕК+ с января 2021 года могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер России Александр Новак.
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января
  • Reuters

«Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдёт в течение квартала. По 500 тыс. баррелей прибавляем», — цитирует ТАСС Новака.

Он подчеркнул, что начиная с апреля участники соглашения могут нарастить объём извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки относительно текущих уровней в случае отсутствия форс-мажоров. 

По словам вице-премьера, в соответствии с новыми договорённостями ОПЕК+ министерские встречи с участием всех стран будут проходить раз в месяц. 

Ранее Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить