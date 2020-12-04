Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января
- Reuters
«Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдёт в течение квартала. По 500 тыс. баррелей прибавляем», — цитирует ТАСС Новака.
Он подчеркнул, что начиная с апреля участники соглашения могут нарастить объём извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки относительно текущих уровней в случае отсутствия форс-мажоров.
По словам вице-премьера, в соответствии с новыми договорённостями ОПЕК+ министерские встречи с участием всех стран будут проходить раз в месяц.
Ранее Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.