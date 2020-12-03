Новак рассказал о позитивных факторах, повлиявших на рынок нефти

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Вице-премьер России Александр Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.
Новак рассказал о позитивных факторах, повлиявших на рынок нефти
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

«Нам сегодня предстоит обсудить итоги исполнения соглашения за ноябрь, а также оценить прогнозы развития рынка с учётом складывающихся положительных факторов, которые позитивно влияют на текущую ситуацию. Я имею в виду определённость с выборами в США, стимулирующие меры во многих странах против распространения коронавируса, появление новых вакцин против болезни — это всё позитивно влияет на рынок», — приводит ТАСС слова Новака.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли дал прогноз по спросу на нефть в мире.

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