Путин дал прогноз по спросу на нефть в мире

Российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли дал прогноз по спросу на нефть в мире.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии. — RT) где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1%», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.