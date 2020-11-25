Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

«Мне кажется, сейчас в основе повышения цены на нефть лежат как раз экономические факторы. Дело в том, что те страны, которые у нас считаются локомотивами экономического мирового роста, прежде всего азиатские страны, а среди них Китай вышел на то плато, которое указывает, что он именно такими темпами будет развиваться и что у него экономика работает уже в полную силу», — пояснил Беляев.

Экономист отметил, что Азия, как основной потребитель нефти, указала на то, что потребление нефти восстановилось.

По мнению Беляева, дальнейший рост цен вряд ли возможен, даже несмотря на то, что, может быть, ОПЕК будет прилагать какие-то усилия, чтобы цена росла.

«Но тем не менее всё-таки экономические ограничения существуют. На мой взгляд, цена сейчас вышла на те уровни, которые являются экономически обоснованными, экономически равновесными фундаментально, и колебания вокруг этой цены, конечно, возможны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,09% — до $48,38 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $45,37 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить