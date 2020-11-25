Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

«Мне кажется, сейчас в основе повышения цены на нефть лежат как раз экономические факторы. Дело в том, что те страны, которые у нас считаются локомотивами экономического мирового роста, прежде всего азиатские страны, а среди них Китай вышел на то плато, которое указывает, что он именно такими темпами будет развиваться и что у него экономика работает уже в полную силу», — пояснил Беляев.

Экономист отметил, что Азия, как основной потребитель нефти, указала на то, что потребление нефти восстановилось.

По мнению Беляева, дальнейший рост цен вряд ли возможен, даже несмотря на то, что, может быть, ОПЕК будет прилагать какие-то усилия, чтобы цена росла.

«Но тем не менее всё-таки экономические ограничения существуют. На мой взгляд, цена сейчас вышла на те уровни, которые являются экономически обоснованными, экономически равновесными фундаментально, и колебания вокруг этой цены, конечно, возможны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,09% — до $48,38 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $45,37 за баррель.