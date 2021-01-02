В Москве предупредили о гололёде на дорогах до конца дня

Департамент транспорта Москвы сообщил, что до конца дня на дорогах города будет наблюдаться гололёд.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства в Telegram.

«Снегопад создаёт новогоднее настроение, но всё-таки не очень хорош для водителей. До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололёд», — говорится в заявлении.

Департамент призывает проявлять внимание на дорогах и держать дистанцию.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём.