Вильфанд рассказал о сроках прихода зимней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве вернётся к зимней климатической норме.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет -2 °С — -7 °С, днём — 0 — -5 °С, то есть положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что во вторник температура днём в столице будет в пределах -2 °С... -9 °С, а в среду и четверг -3 °С... -8 °С.

«Придёт такая вполне зимняя погода», — добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём.