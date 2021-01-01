Синоптики прогнозируют «умеренные морозы» в Москве на Рождество
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- РИА Новости
«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет -12...-7 °С, днём не выше -10...-5 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — цитирует РИА Новости Тишковца.
По его словам, сугробы к Рождеству вырастут до 18—19 см в Москве, по области от 18 до 23 см, а местами — до 27 см.
Синоптик отметил, что это климатические показатели, «точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова».