Синоптики прогнозируют «умеренные морозы» в Москве на Рождество

В Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет -12...-7 °С, днём не выше -10...-5 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, сугробы к Рождеству вырастут до 18—19 см в Москве, по области от 18 до 23 см, а местами — до 27 см.

Синоптик отметил, что это климатические показатели, «точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова».