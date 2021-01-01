Синоптики прогнозируют «умеренные морозы» в Москве на Рождество

Короткая ссылка
В Москве на Рождество ожидается до -12 °С ночью и до -10 °С днём, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики прогнозируют «умеренные морозы» в Москве на Рождество
  • © РИА Новости / Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет -12...-7 °С, днём не выше -10...-5 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, сугробы к Рождеству вырастут до 18—19 см в Москве, по области от 18 до 23 см, а местами — до 27 см.

Синоптик отметил, что это климатические показатели, «точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить