В Калининграде при пожаре в доме погиб ребёнок-инвалид

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В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка-инвалида при пожаре в частном доме. Об этом сообщила представитель регионального СУ СК России Наталья Гацко.
В Калининграде при пожаре в доме погиб ребёнок-инвалид
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в Калининграде обнаружено тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти», — цитирует РИА Новости Гацко.

По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали.

В ведомстве отметили, что основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнём. 

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). 

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

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