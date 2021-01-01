В Калининграде при пожаре в доме погиб ребёнок-инвалид

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка-инвалида при пожаре в частном доме. Об этом сообщила представитель регионального СУ СК России Наталья Гацко.

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в Калининграде обнаружено тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти», — цитирует РИА Новости Гацко.

По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали.

В ведомстве отметили, что основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнём.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.