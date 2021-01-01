Диетолог рассказал о восстановлении после новогоднего застолья

Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik рассказал как восстановиться после новогоднего застолья.

«Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее — минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами», — заявил Бобровский.

Он отметил, что воду нужно брать либо слабогазированную, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30.

Также хорошо способствуют восстановлению кефир и другие кисломолочные продукты.

Для бодрости можно употребить кофе или чай.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд на новогоднем столе.