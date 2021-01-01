Reuters: ИГ взяло ответственность за нападение в Грозном
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Отмечается, что группировка взяла ответственность не предъявив никаких доказательств.
По предварительным данным, 28 декабря в Грозном два человека, вооружённые ножами, совершили нападение на сотрудников полиции, осуществлявших патрулирование.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.
Нападавшие были ликвидированы.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.