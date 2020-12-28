Кадыров заявил о ликвидации в Грозном двух террористов

В результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, нападавшие были уничтожены. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнём бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров.

Ещё один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — добавил глава региона.

Кадыров выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, писали, что в Грозном произошло нападение, в результате которого погибли два сотрудника правоохранительных органов.