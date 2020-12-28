Кадыров заявил о ликвидации в Грозном двух террористов
- РИА Новости
«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнём бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров.
Ещё один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное.
«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — добавил глава региона.
Кадыров выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.
Ранее СМИ, ссылаясь на источник, писали, что в Грозном произошло нападение, в результате которого погибли два сотрудника правоохранительных органов.