СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном
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«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 28 декабря в Грозном два человека, вооружённые ножами, совершили нападение на сотрудников полиции, осуществлявших патрулирование.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.
Нападавшие были ликвидированы.