СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения на полицейских в Грозном. Об этом заявили в пресс-службе СК России по Чечне.

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«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении. По предварительным данным, 28 декабря в Грозном два человека, вооружённые ножами, совершили нападение на сотрудников полиции, осуществлявших патрулирование. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал. Нападавшие были ликвидированы.