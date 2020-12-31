В Союзе пассажиров России рассказали, что делать при отмене авиарейсов

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что делать при отмене или задержке авиарейсов из-за погодных условий.

«Если задержка рейса составляет более двух часов, то пассажиры имеют право потребовать назад стоимость билетов, и им обязаны вернуть деньги, даже если билеты невозвратные. Если пассажиры желают всё-таки лететь, то по прошествии 4—6 часов их обязаны кормить», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, по истечении шести часов пассажиров должны разместить в гостиницы для ожидания вылета самолёта.

Как отметил Янков, авиакомпании в любом случае обязаны отправить пассажиров в пункты назначения, когда для этого появятся условия, причём пассажир ничего не доплачивает.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла.