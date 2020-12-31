Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщает пресс-служба ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец с целью контроля ситуации находится в международном аэропорту Домодедово.

В ходе проверки будут установлены причины задержки и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов.

Ранее сообщалось, что полёты в московском Домодедове были временно ограничены из-за ледяного дождя.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Домодедово задержано 88 рейсов, два отменено, во Внукове — 17 задержано, два отменено, в Шереметьеве — семь задержаны, 56 отменено.