Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов в Москве
- РИА Новости
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец с целью контроля ситуации находится в международном аэропорту Домодедово.
В ходе проверки будут установлены причины задержки и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов.
Ранее сообщалось, что полёты в московском Домодедове были временно ограничены из-за ледяного дождя.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Домодедово задержано 88 рейсов, два отменено, во Внукове — 17 задержано, два отменено, в Шереметьеве — семь задержаны, 56 отменено.